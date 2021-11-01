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Ілон Маск готовий продати акції Tesla заради боротьби з масовим голодом

1 Листопада 2021, 14:10 Микола Олефіренко
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Мільярдер Ілон Маск заявив, що готовий продати акції Tesla на суму $6 млрд заради боротьби з масовим голодом у всьому світі. Найбагатша людина на Землі зробить це лише в тому випадку, якщо ООН зможе довести, що ці кошти врятують людство.

Заява Маска з’явилася у Twitter після публічного виступу директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Біслі, який розповів, що пожертвування $6 млрд організації можуть врятувати життя 42 млн осіб.

Але Маск скептично поставився до слів Біслі. Якщо це дійсно допоможе розв’язувати серйозну проблему, він “готовий продати акції Tesla прямо зараз”. Мільярдер також заявив про звітність, на що підуть його гроші.

Глава продовольчої програми ООН також запевнив Маска у прозорості та доступності звітів організації, і співробітники глави Tesla зможуть чітко простежувати грошовий потік.

Девід також додав, що ця сума не допоможе розв’язати проблему з голодом, але врятує близько 42 млн осіб від смерті.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня статки Маска досягли позначки $271 млрд. Глава Tesla точно не залишиться на вулиці, якщо пожертвує $6 млрд із проданих акцій своєї компанії. Мільярдер також встановив рекорд рейтингу журналу Forbes. Капітал Маска помітно збільшився у розмірах після успішного фінансового кварталу Tesla – після звіту корпорації акції подорожчали на 13%.

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Теги
Tesla , Ілон Маск , ООН
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