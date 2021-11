Мільярдер Ілон Маск заявив, що готовий продати акції Tesla на суму $6 млрд заради боротьби з масовим голодом у всьому світі. Найбагатша людина на Землі зробить це лише в тому випадку, якщо ООН зможе довести, що ці кошти врятують людство.

Заява Маска з’явилася у Twitter після публічного виступу директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Біслі, який розповів, що пожертвування $6 млрд організації можуть врятувати життя 42 млн осіб.

Але Маск скептично поставився до слів Біслі. Якщо це дійсно допоможе розв’язувати серйозну проблему, він “готовий продати акції Tesla прямо зараз”. Мільярдер також заявив про звітність, на що підуть його гроші.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

