Компанія Boring Company Ілона Маска отримала схвалення від влади Лас-Вегаса для створення тунелів для авто. Система для транспорту отримала назву Vegas Loop, і вона допоможе жителям міста пересуватися на Tesla з величезною швидкістю.

Зараз під містом працює лише 2 тунелі довжиною 1 300 м. Маск хоче помітно розширити цю мережу, і тепер його корпорація отримала на це схвалення.

Тепер система включатиме понад 46 км підземних доріг і 51 станцію. Vegas Loop зможе похвалитися неймовірною пропускною спроможністю — до 57 тис. пасажирів на годину.

Expanding and moving forward with plans for the “Vegas Loop.” #ClarkCounty Commissioners just approved an agreement with the @boringcompany to establish and maintain a transportation system that will go under the Las Vegas Strip. It will also go to @AllegiantStadm and @UNLV. pic.twitter.com/2ju3xcFq7O

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 20, 2021