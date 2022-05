Ілон Маск заявив, що дозволить колишньому президентові США Дональду Трампу повернутися до Twitter, якщо угода про придбання соцмережі буде успішною.

Про це глава Tesla розповів у інтерв’ю Financial Times на конференції Future of the Car. Його запитали про довічне блокування соцмереж для окремих людей, і Маск згадав Трампа та обмеження, накладені на нього.

– Я поки не володію Twitter, тому немає гарантій для зняття обмеження для Дональда, – заявив глава SpaceX.

Колишнього президента США забанили у Twitter без можливості створення інших облікових записів через три дні після штурму Капітолію, що відбувся 6 січня 2021 року. Трампу обмежили доступ через ризик подальшого підбурювання насильства.

Проте Дональд не сидів без діла – його компанія Trump Media & Technology Group створила свою соцмережу під назвою Truth Social. На тлі новин про можливе зняття обмежень у Twitter через покупку соцмережі Ілона Маска, Трамп не розглядатиме пропозиції щодо повернення.

Дональд заявив, що кількість користувачів Truth Social зростає і що платформа набагато краща, ніж Twitter.

Наприкінці квітня стало відомо, що Ілон Маск прийняв пропозицію про придбання Twitter за $44 млрд. На цей крок він пішов через бажання змінити соцмережу – зробити її вільнішою, послабити модерацію, а також викорінити ботів у межах сервісу.