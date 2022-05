Илон Маск заявил, что позволит бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в Twitter, если сделка о покупке соцсети будет успешной.

Об этом глава Tesla рассказал в интервью Financial Times на конференции Future of the Car. Его спросили о пожизненной блокировке соцсетей для отдельных людей, и Маск упомянул Трампа и ограничения, наложенные на него.

— Я пока не владею Twitter, так что нет гарантий для снятия ограничения для Дональда, — заявил глава SpaceX.

Бывшего президента США забанили в Twitter без возможности создания других учетных записей спустя три дня после штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. Трампу ограничили доступ из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.

Однако Дональд не сидел без дела — его компания Trump Media & Technology Group создала свою соцсеть под названием Truth Social. На фоне новостей о возможном снятии ограничений в Twitter из-за покупки соцсети Илона Маска, Трамп не будет рассматривать предложения о возвращении.

Дональд заявил, что число пользователей Truth Social растет и что платформа намного лучше, чем Twitter.

В конце апреля стало известно, что Илон Маск принял предложение о покупке Twitter за $44 млрд. На этот шаг он пошел из-за желания изменить соцсеть — сделать ее более свободной, ослабить модерацию, а также искоренить ботов в пределах сервиса.