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Илон Маск готов вернуть Трампа в Twitter, но при одном условии

11 мая 2022, 11:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск готов вернуть Трампа в Twitter, но при одном условии
Источник: Depositphotos

Илон Маск заявил, что позволит бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в Twitter, если сделка о покупке соцсети будет успешной.

Об этом глава Tesla рассказал в интервью Financial Times на конференции Future of the Car. Его спросили о пожизненной блокировке соцсетей для отдельных людей, и Маск упомянул Трампа и ограничения, наложенные на него.

— Я пока не владею Twitter, так что нет гарантий для снятия ограничения для Дональда, — заявил глава SpaceX.

Бывшего президента США забанили в Twitter без возможности создания других учетных записей спустя три дня после штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. Трампу ограничили доступ из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.

Однако Дональд не сидел без дела — его компания Trump Media & Technology Group создала свою соцсеть под названием Truth Social. На фоне новостей о возможном снятии ограничений в Twitter из-за покупки соцсети Илона Маска, Трамп не будет рассматривать предложения о возвращении.

Дональд заявил, что число пользователей Truth Social растет и что платформа намного лучше, чем Twitter.

В конце апреля стало известно, что Илон Маск принял предложение о покупке Twitter за $44 млрд. На этот шаг он пошел из-за желания изменить соцсеть — сделать ее более свободной, ослабить модерацию, а также искоренить ботов в пределах сервиса.

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Источник
Financial Times
Теги
Twitter, Илон Маск, Дональд Трамп
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