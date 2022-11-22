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Інтернет

Від соцмережі до месенджера: у Twitter з’явиться шифрування повідомлень та відеодзвінки

22 Листопада 2022, 17:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

У Twitter з’явиться шифрування особистих повідомлень та відеодзвінки. Про це глава компанії Ілон Маск розповів під час внутрішньо презентації майбутніх функцій.

– Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність або витік даних з Twitter, через які всі їхні особисті повідомлення потрапляють у мережу, – заявив мільярді.

Глава сервісу вважає, що таке траплялося вже кілька разів, і це було не круто.

Слова Маск також підтверджує код у додатку Twitter. Він свідчить про роботу над шифруванням особистих повідомленнях. Ілон відповів на інформацію про код смайликом, що підморгує. Схоже, оновлення не за горами.

Зараз дивляться

Шифрування підвищить рівень конфіденційності у Twitter – зловмисникам перехопити повідомлення буде вкрай важко, як і правоохоронним органам, якщо вони цього захочуть. Аналогічна система зустрічається в WhatsApp і Telegram, а Facebook і Instagram незабаром потраплять до цього списку.

Що стосується голосових дзвінків, то для них немає потреби дізнаватися номер телефону свого співрозмовника – все відбуватиметься всередині сервісу.

Втім, деякі дії Маска можна назвати хаотичними – мільярдер відклав продаж підписки Twitter Blue. Раніше послуга коштувала $5, але Ілон вирішив її зробити доступною для всіх за $20 на місяць. Після критики він знизив ціну до $8, а тепер взагалі відклав продаж.

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Теги
Twitter Ілон Маск
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