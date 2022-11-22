У Twitter з’явиться шифрування особистих повідомлень та відеодзвінки. Про це глава компанії Ілон Маск розповів під час внутрішньо презентації майбутніх функцій.
– Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність або витік даних з Twitter, через які всі їхні особисті повідомлення потрапляють у мережу, – заявив мільярді.
Глава сервісу вважає, що таке траплялося вже кілька разів, і це було не круто.
Слова Маск також підтверджує код у додатку Twitter. Він свідчить про роботу над шифруванням особистих повідомленнях. Ілон відповів на інформацію про код смайликом, що підморгує. Схоже, оновлення не за горами.
Early prototype of Twitter’s upcoming end-to-end encrypted DMs “Encryption keys” screen: https://t.co/rcnd7h68lO pic.twitter.com/EMXSlI188j
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022
Шифрування підвищить рівень конфіденційності у Twitter – зловмисникам перехопити повідомлення буде вкрай важко, як і правоохоронним органам, якщо вони цього захочуть. Аналогічна система зустрічається в WhatsApp і Telegram, а Facebook і Instagram незабаром потраплять до цього списку.
Що стосується голосових дзвінків, то для них немає потреби дізнаватися номер телефону свого співрозмовника – все відбуватиметься всередині сервісу.
Втім, деякі дії Маска можна назвати хаотичними – мільярдер відклав продаж підписки Twitter Blue. Раніше послуга коштувала $5, але Ілон вирішив її зробити доступною для всіх за $20 на місяць. Після критики він знизив ціну до $8, а тепер взагалі відклав продаж.