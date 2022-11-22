У Twitter з’явиться шифрування особистих повідомлень та відеодзвінки. Про це глава компанії Ілон Маск розповів під час внутрішньо презентації майбутніх функцій.

– Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність або витік даних з Twitter, через які всі їхні особисті повідомлення потрапляють у мережу, – заявив мільярді.

Глава сервісу вважає, що таке траплялося вже кілька разів, і це було не круто.

Слова Маск також підтверджує код у додатку Twitter. Він свідчить про роботу над шифруванням особистих повідомленнях. Ілон відповів на інформацію про код смайликом, що підморгує. Схоже, оновлення не за горами.

Зараз дивляться

Early prototype of Twitter’s upcoming end-to-end encrypted DMs “Encryption keys” screen: https://t.co/rcnd7h68lO pic.twitter.com/EMXSlI188j — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022

Шифрування підвищить рівень конфіденційності у Twitter – зловмисникам перехопити повідомлення буде вкрай важко, як і правоохоронним органам, якщо вони цього захочуть. Аналогічна система зустрічається в WhatsApp і Telegram, а Facebook і Instagram незабаром потраплять до цього списку.

Що стосується голосових дзвінків, то для них немає потреби дізнаватися номер телефону свого співрозмовника – все відбуватиметься всередині сервісу.

Втім, деякі дії Маска можна назвати хаотичними – мільярдер відклав продаж підписки Twitter Blue. Раніше послуга коштувала $5, але Ілон вирішив її зробити доступною для всіх за $20 на місяць. Після критики він знизив ціну до $8, а тепер взагалі відклав продаж.