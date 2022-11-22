Ілон Маск втратив понад $100 млрд за 2022 рік. Все через акції Tesla, які складають левову частку капіталу глави компанії.

Так, цінні папери виробника електрокарів знизилися в ціні до рекордного показника за два роки.

Втім, Ілон досі залишається найбагатшою людиною у світі зі статками близько $170 млрд – про це свідчить індекс мільярдерів Bloomberg. За вчорашній день Маск втратив майже $9 млрд.

Зараз дивляться

І поки акції Tesla знову не зростуть у ціні, його конкуренти мають всі шанси обійти його в списку багатіїв. Наприклад, засновник компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно має $157 млрд.

Втім, пік багатства Ілона припадав на кінець 2020 року – тоді його статки оцінювали в $340 млрд.

Вся проблема у труднощах, з якими зіткнулася Tesla – йдеться про обмеження через Covid-19 у Китаї. Також виробнику довелося відкликати близько 300 тис. авто через несправні задні ліхтарі.

Так, акції Tesla впали у ціні на 52% у 2022 році. На капітал Маска також вплинув і придбання Twitter за $44 млрд. Компанія втратила близько 60% своєї робочої сили, а рекламодавці не поспішають користуватися послугами соцмережі, доки ситуація не стабілізується.

Не виключено, що Twitter може збанкрутувати – про це голова компанії попередив своїх підлеглих. Зараз у соцмережі явно не найкращі часи й потрібно терміново знайти засіб заробітку.