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Илон Маск анонсировал амнистию для заблокированных пользователей Twitter

25 ноября 2022, 10:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск решил сделать амнистию для заблокированных пользователей Twitter. Это касается всех тех нарушителей, которые не нарушали закон, а также не занимались распространением фейков.

К такому решению миллиардер пришел после голосования, которое он создал 23 ноября. С его помощью Илон спросил у пользователей, что делать з миллионами забаненых учетных записей.

Всего за сутки проголосовало более 3 млн человек — 72,4% проголосовали за разбан. 

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— Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе, — подвел итоги миллиардер.

Это уже второй случай полномасштабной модерации соцсети со стороны Маска после приобретения соцсети. Ранее благодаря своему влиянию он решил вернуть в Twitter бывшего президента США Дональда Трампа, после чего восстановили учетную запись и Канье Уэсту после его антисемитских твитов.

И хотя Илона многие критикуют за массовые увольнения сотрудников и путаницу из-за выдачи синей галочки пользователей, миллиардер уже раскрыл будущие обновления сервиса.

Так, совсем скоро в Twitter появятся длинные сообщения, шифрование переписки, и даже видеозвонки. Об этом миллиардер рассказал на своей недавней корпоративной презентации.

Когда обновления смогут оценить пользователи — неизвестно.

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