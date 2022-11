Илон Маск решил сделать амнистию для заблокированных пользователей Twitter. Это касается всех тех нарушителей, которые не нарушали закон, а также не занимались распространением фейков.

К такому решению миллиардер пришел после голосования, которое он создал 23 ноября. С его помощью Илон спросил у пользователей, что делать з миллионами забаненых учетных записей.

Всего за сутки проголосовало более 3 млн человек — 72,4% проголосовали за разбан.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

