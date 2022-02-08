Космічний телескоп Hubble зняв пару галактик у сузір’ї Андромеда. Вчені запевняють, що сфотографувати відразу два зіркові скупчення — велика вдача.

На думку астрономів, у космосі перебуває величезна кількість галактик, які взаємодіють одна з одною. Через це вони можуть набути різноманітних форм, зливатися і навіть стикатися.

1/ This Picture of the Week features Arp 282, an interacting galaxy pair that is composed of the Seyfert galaxy NGC 169 (bottom) and the galaxy IC 1559 (top).

???? https://t.co/V4nhCTDlVj pic.twitter.com/KwB0WNR2oD — HUBBLE (@HUBBLE_space) February 7, 2022

Об’єкт на фото отримав назву Arp 282 – це пара галактик NGC 169 і IC 1559, що взаємодіють. Особливість цих космічних об’єктів у величезних ядрах.

Hubble показав спотворення однієї з галактик під силою гравітації іншої — сформувалися тонкі потоки матерії між двома об’єктами. Під впливом цієї сили, газ, пил та сонячні системи відтягуються з однієї системи до іншої.

Hubble вже кілька десятиліть радує вчених дивовижними космічними знімками. На початку лютого він зняв карликову галактику у сузір’ї Живописець. Цей астрономічний об’єкт перебуває приблизно в 17 млн світлових років від Землі. Астрономи також називають галактику космічним диваком за її нетипову форму.

Також астрономи NASA вивчають і потенційно небезпечні астероїди, які нерідко зближуються із Землею. Так, вже 8 лютого до нашої планети наблизиться об’єкт 2007 UY1 – його ширина близько 150 метрів. Вчені попереджають, що шанси на зіткнення дуже малі.