Космічний телескоп Hubble зняв пару галактик у сузір’ї Андромеда. Вчені запевняють, що сфотографувати відразу два зіркові скупчення — велика вдача.

На думку астрономів, у космосі перебуває величезна кількість галактик, які взаємодіють одна з одною. Через це вони можуть набути різноманітних форм, зливатися і навіть стикатися.

1/ This Picture of the Week features Arp 282, an interacting galaxy pair that is composed of the Seyfert galaxy NGC 169 (bottom) and the galaxy IC 1559 (top).

