До Землі наближається астероїд розміром із футбольне поле. Так, зближення із нашою планетою відбудеться 8 лютого.

За даними NASA, ширина космічного об’єкта 2007 UY1 становить 150 метрів. Теоретично, він може завдати шкоди планеті, якщо зіткнеться з нею. До Землі він наблизиться на відстань 5,3 млн км. Для порівняння, Місяць розташований до нас ближче у 14 разів.

Інструмент NASA для відстеження потенційно небезпечних космічних об’єктів показав, якою траєкторією астероїд наближається до Землі. Він належить до групи Атон — його орбіта перетинає земну орбіту із внутрішньої сторони.

Астрономи впевнені, що шанси на зіткнення мінімальні. Вперше астероїд був виявлений у 2007 році, і за розрахунками вчених знову наблизиться до Землі вже у 2029 році.

Але NASA зобов’язана сповіщати про подібні астероїди, якщо вони наблизяться до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км.

Щоб мати запасний план на випадок знищення Землі, вчені NASA хочуть вивчити Венеру для потенційної колонізації. Це друга планета від Сонця, і теоретично, на ній теж можна жити. Зараз у пріоритеті розробка планів, які дозволять вижити за екстремальних температур та атмосферного тиску планети.