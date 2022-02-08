Космический телескоп Hubble заснял пару галактик в созвездии Андромеда. Ученые уверяют, что сфотографировать сразу два звездных скопления — большая удача.

По мнению астрономов, в космосе находится огромное количество галактик, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за этого они могут принять разнообразные формы, сливаться и даже сталкиваться.

1/ This Picture of the Week features Arp 282, an interacting galaxy pair that is composed of the Seyfert galaxy NGC 169 (bottom) and the galaxy IC 1559 (top).

???? https://t.co/V4nhCTDlVj pic.twitter.com/KwB0WNR2oD — HUBBLE (@HUBBLE_space) February 7, 2022

Объект на фото получил название Arp 282 — это взаимодействующая пара галактик NGC 169 и IC 1559. Особенность этих космических объектов кроется в огромных ядрах.

Hubble заснял искажение одной из галактик под силой гравитации другой — сформировались тонкие потоки материи между двумя объектами. Под воздействием этой силы, газ, пыль и солнечные системы оттягиваются с одной системы в другую.

Hubble уже несколько десятилетий радует ученых удивительными космическими снимками. В начале февраля он заснял карликовую галактику в созвездии Живописец. Этот астрономический объект находится примерно в 17 млн световых лет от Земли. Астрономы также называют галактику космическим чудаком за ее нетипичную форму.

Также астрономы NASA изучают и потенциально опасные астероиды, которые нередко сближаются с Землей. Так, уже 8 февраля к нашей планете приблизится объект 2007 UY1 — его ширина около 150 метров. Ученые предупреждают, что шансы на столкновения очень малы.