Космический телескоп Hubble заснял пару галактик в созвездии Андромеда. Ученые уверяют, что сфотографировать сразу два звездных скопления — большая удача.

По мнению астрономов, в космосе находится огромное количество галактик, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за этого они могут принять разнообразные формы, сливаться и даже сталкиваться.

1/ This Picture of the Week features Arp 282, an interacting galaxy pair that is composed of the Seyfert galaxy NGC 169 (bottom) and the galaxy IC 1559 (top).

