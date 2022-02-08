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Hubble заснял пару галактик в созвездии Андромеда: большая удача

8 февраля 2022, 08:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Галактика
Источник: Depositphotos

Космический телескоп Hubble заснял пару галактик в созвездии Андромеда. Ученые уверяют, что сфотографировать сразу два звездных скопления — большая удача.

По мнению астрономов, в космосе находится огромное количество галактик, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за этого они могут принять разнообразные формы, сливаться и даже сталкиваться.

Объект на фото получил название Arp 282 — это взаимодействующая пара галактик NGC 169 и IC 1559. Особенность этих космических объектов кроется в огромных ядрах.

Hubble заснял искажение одной из галактик под силой гравитации другой — сформировались тонкие потоки материи между двумя объектами. Под воздействием этой силы, газ, пыль и солнечные системы оттягиваются с одной системы в другую.

Hubble уже несколько десятилетий радует ученых удивительными космическими снимками. В начале февраля он заснял карликовую галактику в созвездии Живописец. Этот астрономический объект находится примерно в 17 млн световых лет от Земли. Астрономы также называют галактику космическим чудаком за ее нетипичную форму.

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Также астрономы NASA изучают и потенциально опасные астероиды, которые нередко сближаются с Землей. Так, уже 8 февраля к нашей планете приблизится объект 2007 UY1 — его ширина около 150 метров. Ученые предупреждают, что шансы на столкновения очень малы.

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