NASA розпочало співпрацю зі священиками, щоб підготувати людство до зустрічі з прибульцями. Так, один зі службовців вже активно працює в агентстві як співробітник.

Британський священик і теолог Кембридзького університету Ендрю Девісон також має докторський ступінь у галузі біохімії. Вже наступного року він випустить книгу, де порушить питання щодо ставлення релігії до відкриття нових форм життя.

NASA активно співпрацює з іншими священнослужителями, щоб дізнатися, як різні релігії будуть реагувати на одне з найголовніших відкриттів за всю історію людства.

Пошуки інопланетного життя були предметом захоплення людства протягом століть. Сучасні технології дозволяють отримувати більше інформації з далеких куточків Всесвіту.

Незабаром вчені зможуть отримати нові дані: 25 грудня NASA відправило в космос найпотужніший телескоп у світі – апарат Джеймса Вебба. Шанси виявлення позаземного життя сильно зростуть.

Телескоп вивчатиме екзопланети — космічні тіла, в яких є умови для потенційного існування життя. Спочатку обсерваторія Джеймса Вебба створювалася для заміни апарату Hubble, який протягом останніх 30 років допомагав вченим вивчати Всесвіт із космосу. Новинка у всьому перевершує свого попередника.