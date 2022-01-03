Космический телескоп Hubble прислал ученым NASA и ESA снимок спиральной галактики в созвездии Рыбы. Группа космических объектов, получившая название NGC 105, находится на расстоянии 215 млн световых лет от Земли.

На снимках может показаться, что NGC 105 столкнется с другой спиральной галактикой, но это иллюзия. Последнее скопление космических объектов гораздо дальше от Земли, и о нем мало что известно.

Снимок удалось сделать благодаря широкоугольной камере Hubble — Wide Field Camera 3.

Также астрономы тщательно проанализировали расстояния до нескольких галактик, включая NGC 105, чтобы измерить скорость расширения Вселенной. Как оказалось, результаты не соответствуют общепринятой модели расширения пространства, и шансы на неправильные расчеты — не более 1 на миллион.

Напомним, что уже 25 декабря Hubble пришел на смену новый космический телескоп Джеймса Уэбба. Он во всем лучше своего предшественника, и будет помогать астрономам изучать космос как минимум 10 следующих лет. Правда, в отличие от Hubble, его нельзя обслуживать — его можно считать одноразовым.

На его производство ушло более $10 млрд, а созданием занималось более 18 стран. Сейчас он приступил к фазе разворачивания, и уже в ближайшее время начнет изучать космос.