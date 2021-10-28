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Хакери створили робочий Covid-сертифікат для Адольфа Гітлера

28 Жовтня 2021, 14:14 Микола Олефіренко
Covid-сертификат
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я Нідерландів розслідує створення робочого QR-коду для Covid-сертифіката, виданого на ім’я Адольфа Гітлера. Код повністю робочий та зображає дані про особу “власника”.

За даними місцевих правоохоронних органів, зловмисник пішов на такий крок заради реклами своїх послуг — хакер довів, що може підробити будь-який сертифікат, який працюватиме належним чином у всіх країнах Європи. Влада Нідерландів вже має кілька версій. Можливо, зловмисник працює на службу охорони здоров’я у Польщі чи Франції, оскільки раніше шахрай заявив про створення робочих сертифікатів для мешканців цих країн.

Хакер продає свої послуги на одному з форумів у мережі, і просить за іменний QR-код €300.

Нагадаємо, що Covid-сертифікат у Європі — це документ, який підтверджує вакцинування або наявність негативного ПЛР-тесту.

В Україні також намагалися торгувати підробленими документами та сертифікатами. 21-річний зловмисник із Запорізької області продавав підробний додаток Дія за 100 грн, у якому можна редагувати документи — фотографію, ім’я, прізвище та навіть вік.

У рекламі сервісу шахрай вказував можливість придбання неповнолітніми алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Підроблена програма також зображала неробочий Covid-сертифікат. Тепер зловмиснику загрожує до 6 років ув’язнення.

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Джерело
NL Times
Теги
Covid-сертифікат , Коронавірус Covid-19
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