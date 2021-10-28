Министерство здравоохранения Нидерландов расследует создание рабочего QR-кода для Covid-сертификата, выданного на имя Адольфа Гитлера. Код полностью рабочий и отображает данные о личности “владельца”.

По данным местных правоохранительных органов, злоумышленник пошел на такой шаг ради рекламы своих услуг — хакер доказал, что может подделать любой сертификат, который будет работать должным образом во всех странах Европы. Власти Нидерландов уже имеют несколько версий. Возможно, злоумышленник работает на службу здравоохранения в Польше или Франции, так как ранее мошенник заявил о создании рабочих сертификатов для жителей этих стран.

Хакер продает свои услуги на одном из форумов в сети, и просит за именной QR-код €300.

Напомним, что Covid-сертификат в Европе — это документ, который подтверждает вакцинирование или наличие негативного ПЛР-теста.

В Украине также пытались торговать поддельными документами и сертификатами. 21-летний злоумышленник из Запорожской области продавал поддельное приложение Дія за 100 грн, в котором можно редактировать документы — фотографию, имя, фамилию и даже возраст.

В рекламе сервиса мошенник указывал возможность покупки несовершеннолетними алкогольных напитков и табачных изделий. Поддельное приложение также отображало нерабочий Covid-сертификат. Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.