Кіберполіція знайшла творця фейкового додатка Дія. За допомогою сервісу користувачі могли створювати підроблені документи для покупки, алкоголю сигарет, а також використовувати несправжній QR-код сертифіката Covid.

Зловмисником виявився 21-річний мешканець Запорізької області, який самостійно розробив додаток з метою подальшого продажу. Творець сервісу продавав файл програми за 100 грн за допомогою популярного месенджера, вказуючи в рекламі про можливість купівлі алкоголю та тютюнових виробів за допомогою підроблених документів.

Шахраю загрожує до 6 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронні органи намагаються припинити подальше розповсюдження цієї програми — для цього необхідно заблокувати канали та чати. За даними кіберполіції, правоохоронні органи також встановлюватимуть особи, які купили фейковий сервіс.

В офіційному каналі Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова вже відреагували на викриття шахрая, та запропонували відправити його на виправні роботи.

– Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона, – повідомляється у каналі Федорова.

Нагадаємо, що підроблений застосунок візуально нагадував програму Дія, за допомогою якої можна надавати свої документи. У фейковому додатку можна редагувати дані — фотографії, ім’я, прізвище та вік. В одному з розділів також є несправжній QR-код сертифіката Covid, який візуально нагадує оригінал. Щоправда, якщо його спробувати сканувати дані зображатимуться некоректно.

Експерти запевняють, що боротися з такими програмами можна. Для цього необхідно обмежити доступ таких сервісів до інформації з державних реєстрів.

В офіційному каналі Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова закликали українців не користуватися послугами шахраїв.