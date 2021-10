49-річна акторка Гвінет Пелтроу розповіла про відмову від алкоголю через Covid-19. Знаменитість перехворіла ще минулого року, після чого лікар заборонив їй вживати цукор та спиртні напої.

Лауреат премії Оскар сказала, що тепер вона почувається добре після відмови від міцних напоїв.

– Ви мене знаєте, я люблю випити – мені подобається ритуал розпивання алкоголю в приємній компанії. Мені також подобається смак алкоголю, але в один момент я заразилася Covid-19, і звернулася до лікаря, який порекомендував мені відмовитися від спиртного, – розповіла Гвінет.

Лікар посадив зірку на дієту тривалістю в три місяці.

Раніше Пелтроу зізналася, що вино допомогло їй “пережити карантин”, через що вона набрала 6 кг зайвої ваги. Втім, акторка швидко схудла завдяки спорту і правильній їжі.

І хоча знаменитість чудово себе почуває, її бізнес зараз переживає не найкращі часи — Колбі Уотсон зібрався судитися з компанією зірки. Чоловік звинувачує компанію в торгівлі неякісним товаром, і планує відсудити у неї $5 млн за моральний і фізичний збиток. Інші клієнти також залишилися незадоволені якістю послуг.

У січні 2020 року Гвінет Пелтроу представила виріб This Smells Like My Vagina. Свічка зроблена з додаванням герані, цитрусового бергамоту і кедрових абсолютів, змішаних з дамаською трояндою і насінням мускусного абельмоша.