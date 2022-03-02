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Хакеры “положили” Роскосмос: связи со спутниками-шпионами нет

2 марта 2022, 08:50
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Хакеры
Источник: Depositphotos

Группа хакеров от Anonymous взломала Центр управления российского космического агентства Роскосмос.

Теперь Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы. Об этом сообщили в Twitter Anonymous TV.

Ранее, 28 февраля, хакеры атаковали сайты российских СМИ. При посещение их сайтов появлялось сообщение, призывающее прекратить военные действия.

До этого Anonymous атаковали сайт правительства Чечни.

Anonymous – это международная анонимная хакерская группа.

24 февраля Россий напала на Украину и начала полномасштабную войну. После начала полномасштабного вторжения группировка хакеров стала на нашу сторону. Они всячески пытаются достучаться к россиянам и призывают остановить войну.

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Теги
Anonymous , Війна в Україні , Роскосмос
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