Группа хакеров от Anonymous взломала Центр управления российского космического агентства Роскосмос.

Теперь Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы. Об этом сообщили в Twitter Anonymous TV.

JUST IN: Hacking group ‘NB65’, affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency ‘Roscosmos’. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 1, 2022

Ранее, 28 февраля, хакеры атаковали сайты российских СМИ. При посещение их сайтов появлялось сообщение, призывающее прекратить военные действия.

До этого Anonymous атаковали сайт правительства Чечни.

Anonymous – это международная анонимная хакерская группа.

24 февраля Россий напала на Украину и начала полномасштабную войну. После начала полномасштабного вторжения группировка хакеров стала на нашу сторону. Они всячески пытаются достучаться к россиянам и призывают остановить войну.