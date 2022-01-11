Онлайн-гра у жанрі королівської битви PUBG: Battlegrounds стала безкоштовною.

Завантажити та запустити гру безкоштовно можна вже зараз, але сервери на ПК та консолях відключені на техобслуговування до 12 січня.

Перехід PUBG на нову модель розповсюдження співпаде з виходом оновлення 15.2, яке додасть у гру новий режим навчання, матчі з ІІ-противниками, нову категорію тактичних предметів, а також внесе незліченну кількість правок до балансу.

Також буде повністю перероблений інтерфейс головного лобі гри. Уважні користувачі після запуску оновленої PUBG: Battlegrounds зможуть побачити зміни в центрі оповіщень, магазині, вікні створення персонажа, укриття та меню налаштувань для консолей.

З переходом на умовно-безкоштовну модель у грі з’явиться Battlegrounds Plus – платне оновлення акаунта, яке дозволить отримати доступ до безлічі нових та ексклюзивних внутрішньоігрових функцій.

Нові гравці зможуть купити Battlegrounds Plus за $12,99, а тим, хто придбав шутер до переходу на умовно-безкоштовну схему, він дістанеться безкоштовно.

Нагадаємо, що гра PUBG: Battlegrounds вийшла у 2017 році та принесла велику популярність королівським битвам.

Протягом перших семи місяців після релізу було продано більше 13 млн. копій гри, а пікова кількість гравців досягла понад 2 млн. людей до кінця року, що зробило її однією з найпопулярніших ігор у Steam.