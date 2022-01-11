Онлайн-игра в жанре королевской битвы PUBG: Battlegrounds стала бесплатной.

Загрузить и запустить игру можно уже сейчас, но серверы на ПК и консолях отключены на техобслуживание до 12 января.

Переход PUBG на новую модель распространения совпадет с выходом обновления 15.2, которое добавит в игру новый режим обучения, матчи с II-противниками, новую категорию тактических предметов, а также внесет бесчисленное количество правок в баланс.

Также будет полностью переделан интерфейс главного лобби игры. Внимательные пользователи после запуска обновленной PUBG: Battlegrounds смогут увидеть изменения в центре оповещений, магазине, окне создания персонажа, укрытии и меню настроек для консолей.

С переходом на условно-бесплатную модель в игре появится Battlegrounds Plus – платное обновление аккаунта, которое позволит получить доступ к множеству новых и эксклюзивных внутриигровых функций.

Новые игроки смогут купить Battlegrounds Plus за $12,99, а тем, кто приобрел шутер для перехода на условно-бесплатную схему, он достанется бесплатно.

Напомним, что игра PUBG: Battlegrounds вышла в 2017 году и принесла большую популярность королевским битвам.

В течение первых семи месяцев после релиза было продано более 13 млн копий игры, а пиковое количество игроков достигло более 2 млн человек до конца года, что сделало ее одной из самых популярных игр в Steam.