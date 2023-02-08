Google та Microsoft впроваджують у свої сервіси чат-боти зі штучним інтелектом.

Експерти з Guardian спрогнозували, що чекає на користувачів мережі в майбутньому, і як подібні чати вплинуть на наше життя.

На початку лютого виробник Windows заявив, що хоче впровадити основу роботи сервісу ChatGPT у пошукову систему Bing та браузер Edge. Сам чат-бот досяг 100 млн унікальних користувачів з листопада, коли його зробили доступними. На сьогодні це проєкт, який зростає найшвидше.

Зараз дивляться Google і Microsoft вважають, що користувачі хочуть отримувати доступ до інформації більш природним та інтуїтивно зрозумілим способом. Завдяки спеціальним типам нейронних мереж, ці чати отримують величезну кількість інформації з інтернету, і вчаться відповідати на запитання користувачів максимально природно. У деяких випадках відрізнити бота від реальної людини практично неможливо. Разом з анонсом сервісу Bard від Google, виконавчий директор компанії Сундар Пічаї заявив, що сервіс зможе пояснити дев’ятирічній дитині відкриття, зроблені телескопом Джеймса Вебба. Все це допоможе покращити пошукову систему Google. Читайте також: Новий конкурент ChatGPT: Google випустить свій чат-бот зі штучним інтелектом Щодо Microsoft, то система Bing зможе відповідати на запитання користувачів у розмовному стилі, черпаючи інформацію від різних джерел. – Це новий день для пошукових систем. Гонка починається сьогодні, і ми збираємося рухатися дуже швидко, – заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла. Втім, у чат-ботів із використання штучного інтелекту є й мінуси – багато хто побоюється, що технологія зможе замінити співробітників на деяких посадах. Наприклад, компанія BuzzFeed буде використовувати технологію OpenAI для покращення своїх вікторин та персоналізації певного контенту. Навіть зараз ШІ активно використовується в інших сферах. Наприклад, у Голлівуді в такий спосіб омолоджують акторів, а телевізійна компанія ITV створила скетч-шоу з дипфейками знаменитостей. Втім, навіть такі передові технології не готові замінити людину на 100%. – Ставитися до них як до мудреців – не дуже гарна ідея. Поки ми не знаємо, як зробити їх надійними, це не дуже добре використання технології, – заявив професор комп’ютерних наук Оксфордського університету Майкл Вулдрідж. Читайте також: Популярніший за Instagram: що таке ChatGPT і для чого він потрібен

Джерело The Guardian

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