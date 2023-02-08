Google и Microsoft внедряют в свои сервисы чат-боты с искусственным интеллектом.

Эксперты из Guaedian спрогнозировали, что ждет пользователей сети в будущем, и как подобные чаты повлияют на нашу жизнь.

В начале февраля производитель Windows заявил, что хочет внедрить основу работу сервиса ChatGPT в поисковую систему Bing и браузер Edge. Сам чат-бот достиг 100 млн уникальных пользователей с ноября, когда его сделали доступными. На сегодня это самый быстрорастущий проект.

Сейчас смотрят Google и Microsoft считают, что пользователи хотят получать доступ к информации более естественным и интуитивно понятным способом. Благодаря специальным типам нейронных сетей, эти чаты получают огромное количество информации из интернета, и учатся отвечать на вопросы пользователей максимально естественно. В некоторых случаях, отличить бота от реального человека практически невозможно. Вместе с анонсом сервиса Bard от Google, исполнительный директор компании Сундар Пичаи заявил, что сервис сможет объяснить девятилетнему ребенку открытия, сделанные телескопом Джеймса Уэбба. Все это поможет улучшить работу поисковой системы Google. Читайте также: Новый конкурент ChatGPT: Google выпустит свой чат-бот с искусственным интеллектом Что касается Microsoft, то система Bing сможет отвечать на вопросы пользователей в разговорном стиле, черпая информацию от различных источников. — Это новый день для поисковых систем. Гонка начинается сегодня, и мы собираемся двигаться очень быстро, — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Впрочем, у чат-ботов с использования искусственного интеллекта есть и минусы — многие опасаются, что технология сможет заменить сотрудников на некоторых должностях. К примеру, компания BuzzFeed будет использовать технологию OpenAI для улучшения своих викторин и персонализации некоторого контента. Даже сейчас ИИ активно используется в других сферах. К примеру, в Голливуде таким образом омолаживают актеров, а телевизионная компания ITV создала скетч-шоу с дипфейками знаменитостей. Впрочем, даже такие передовые технологии не готовы заменить человека на все 100%. — Относиться к ним как к мудрецам — не очень хорошая идея. Пока мы не знаем, как сделать их надежными, это не очень хорошее использование технологии, — заявил профессор компьютерных наук Оксфордского университета Майкл Вулдридж. Читайте также: Популярнее Instagram: что такое ChatGPT и для чего он нужен

Источник The Guardian

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