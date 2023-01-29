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Інтернет

Популярніший за Instagram: що таке ChatGPT і для чого він потрібен

29 Січня 2023, 12:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

У середині зими користувачі мережі почали активно обговорювати новий сервіс – ChatGPT.

Що це таке, як він працює і як ним користуватися – у матеріалі.

ChatGPT – це система чат-ботів, здатна брати активну участь в обговореннях і генерувати відповідні відповіді на запити, як людина. Вона постійно навчається, здатна аналізувати великі обсяги даних і навіть робити прогнози щодо тих чи інших тем.

Зараз дивляться

Наприклад, користувач вводить текст із запитанням чи навіть пише історію, а сервіс обробляє інформацію та видає свою відповідь, причому робить це так, як це зробить людина.

Живі відповіді – це результат тривалого вивчення даних, написаних людьми. Проте інтелекту в сервісі в звичному розумінні не існує – система навчена передбачати подальші дії людини і належним чином реагувати.

Випробувати можливості сервісу можна на сайті розробників OpenAI. Примітно, що співзасновником компанії є Ілон Маск, який доклав руку до створення ще 2015 року.

ChatGPT випередив за популярністю Instagram всього за 40 днів. Сервісом користується понад 10 млн осіб щодня.

– У ChatGPT понад 10 млн користувачів на день за 40 днів. Instagram знадобилося 355 днів, щоб набрати 10 млн зареєстрованих користувачів, – заявив Бретт Вінтон, головний футурист ARK Venture Investment.

Це унікальний випадок, оскільки кількість нових користувачів сервісу на місяць налічує понад 20 млн.

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Штучний інтелект
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