У середині зими користувачі мережі почали активно обговорювати новий сервіс – ChatGPT.

Що це таке, як він працює і як ним користуватися – у матеріалі.

ChatGPT – це система чат-ботів, здатна брати активну участь в обговореннях і генерувати відповідні відповіді на запити, як людина. Вона постійно навчається, здатна аналізувати великі обсяги даних і навіть робити прогнози щодо тих чи інших тем.

Наприклад, користувач вводить текст із запитанням чи навіть пише історію, а сервіс обробляє інформацію та видає свою відповідь, причому робить це так, як це зробить людина.

Живі відповіді – це результат тривалого вивчення даних, написаних людьми. Проте інтелекту в сервісі в звичному розумінні не існує – система навчена передбачати подальші дії людини і належним чином реагувати.

Випробувати можливості сервісу можна на сайті розробників OpenAI. Примітно, що співзасновником компанії є Ілон Маск, який доклав руку до створення ще 2015 року.

ChatGPT випередив за популярністю Instagram всього за 40 днів. Сервісом користується понад 10 млн осіб щодня.

Note 10 million daily uniques implies 20+ million monthly

And I’m actually shocked it’s *only* 20 million and wonder if sample bias in these data under-represent penetration.

— Brett Winton (@wintonARK) January 24, 2023