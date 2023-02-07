Компанія Google анонсувала появу свого чат-бота, заснованому на штучному інтелекті. Це відповідь гучному сервісу ChatGPT від OpenAI, який в останні місяці став дуже популярним.

Продукт від Google отримає назву Bard, і вона почне працювати найближчими тижнями.

Новинка працюватиме на базі великої мовної моделі LaMDA. Сервіс спочатку зроблять доступними для окремого кола тестувальників, а потім відкриють усім користувачам. Особливістю Bard буде інтеграція з пошуком та спілкування в режимі реального часу у форматі питань та відповідей.

Зараз дивляться – Незабаром ви побачите у Пошуку функції на основі ШІ, які перетворять складну інформацію та різні точки зору на зручні для сприйняття формати, – заявив генеральний директор Сундар Пічаї. У Google навели незвичайний приклад використання Bard – з його допомогою можна пояснити принцип роботи телескопа Джеймса Вебба 9-річній дитині. Не секрет, що основний бізнес корпорації – це вебпошук, який також тісно пов’язаний зі штучним інтелектом. Щоб невеликий стартап не оминув Google, компанії необхідно покращити свої системи, і тепер для користувачів стане доступним Bard. Chat GPT – це система чат-ботів, здатна брати активну участь в обговореннях і генерувати відповідні відповіді на запити, як людина. Він вміло підлаштовується під стиль спілкування користувача, намагаючись передбачити подальші дії. Читайте також: Google навчать розшифровувати рецепти лікарів: поганий почерк не перешкода

Джерело Google

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