Google продавав дані українських користувачів компанії із Росії. Про це заявили експерти з реклами з Adalytycs.

Відомо, що голова комітету з розвідки Сенату США Марк Уорнер надіслав листа корпорації та заявив, щоб сервіс був готовий до використання з боку російських компаній. Звернення було надіслано відразу після повномасштабного вторгнення з огляду на те, що великі компанії часто звинувачують у продажу даних про користувачів третім особам.

У квітні сенатори США відправили Google та іншим корпораціям з надання реклами ще один лист, у якому додали, що дані користувачів – це золота жила для іноземних спецслужб. За допомогою незаконно отриманої інформації противник може розсилати пропаганду, фейки, а також займатися погрозами та здирництвом.

Зараз дивляться

За даними експертів, Google ігнорувала попередження та активно продавала дані про користувачів рекламної компанії RuTarget. Зараз вона перебуває під санкціями та належить Сбербанку. Відомо, що серед користувачів, інформацію про які частково розкрили, були й українці.

Які дані потрапили в руки Росії не повідомляється, але за даними Adalytycs, їх достатньо, щоб ідентифікувати особу.

Росія всіляко намагається завдати шкоди користувачам мережі з України – з початку повномасштабного вторгнення хакери активно займаються фішингом. Наприклад, у липні було здійснено кібератаку на держоргани через розсилку електронних листів. У Держспецзв’язку попередили, що небезпечний лист надходить із темою — Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.