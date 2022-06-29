Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Інтернет

Instagram заблокував хештег про звірства російських окупантів в Україні

29 Червня 2022, 20:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Instagram
Джерело: Depositphotos

Соціальна мережа Instagram заблокувала хештег про злочини Росії в Україні. Йдеться про #russiaisaterroriststate.

Після ракетного удару російськими окупантами по ТЦ Амстор у Кременчуці президент України Володимир Зеленський звернувся до ООН із пропозицією назвати Росію державою-терористом.

Користувачі мережі підтримали таке рішення і почали активно розповсюджувати хештег #russiaisaterroriststate, який показує всі звірства, що творять російські окупанти в нашій країні. Однак у російськомовній та англомовній версіях публікації з ним соцмережа приховала.

Зараз дивляться

– Цей хештег прихований. Доступність публікацій з хештегом #russiaisaterroriststate обмежена, оскільки ми отримали від спільноти скарги на те, що певний контент може не відповідати керівництву Instagram, – йдеться у повідомленні.

Не можна знайти хештег і в українській версії.

Раніше Instagram вже потрапляв у подібну ситуацію. Тоді соцмережа блокувала хештеги про звірства Росії в Бучі#Bucha і #BuchaMassacre.

Читайте також:
InstagramУ Росії офіційно заборонили Facebook та Instagram

Теги
Instagram Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь