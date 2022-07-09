Google продавал данные украинских пользователей компании из России. Об этом заявили эксперты по рекламе из Adalytycs.

Известно, что глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер отправил письмо корпорации и заявил, чтобы сервис был готов к использованию со стороны российских компаний. Обращение было отправлено сразу после полномасштабного вторжения, учитывая, что крупные компании часто обвиняют в продаже данных о пользователях третьим лицам.

В апреле сенаторы США отправили Google и другим корпорациям по предоставлению рекламы еще одно письмо, в котором добавили, что данные пользователей — это золотая жила для иностранных спецслужб. С помощью незаконно полученной информации, противник может рассылать пропаганду, фейки, а также заниматься угрозами и вымогательством.

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По данным экспертов, Google игнорировала предупреждения, и активно продавала данные о пользователях рекламной компании RuTarget. Сейчас она находится под санкциями и принадлежит Сбербанку. Известно, что среди пользователей, информация о которых была частично раскрыта, были и украинцы.

Какие конкретно данные попали в руки России не сообщается, но по данным Adalytycs, их достаточно, чтобы идентифицировать личность.

Россия всяческие пытается нанести вред пользователям сети из Украины — с начала полномасштабного вторжения, хакеры активно занимаются фишингом. К примеру, в июле была совершена кибератака на госорганы через рассылку электронных писем. В Госспецсвязи предупредили, что опасное письмо приходит с темой — Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.