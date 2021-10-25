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Google Pixel 6 Pro виявився слабшим за застарілий iPhone: гроші на вітер

25 Жовтня 2021, 19:24 Микола Олефіренко
Google Pixel
Джерело: Unsplash

У жовтні компанія Google представила нові смартфони Pixel 6, які працюють на чипсетах власного виробництва компанії – Tensor. І хоча корпорація розповідала про переваги процесора, на ділі він виявився далеко не найпотужнішим — нові смартфони відстають від флагманів конкурентів за продуктивністю.

Експерти виявили показники потужності процесора Google Tensor в тесті GeekBench і порівняли результати з пристроями Apple. Як виявилося, Google Pixel 6 Pro не зміг перевершити навіть iPhone XS Max 2018 року. Смартфон від пошукача отримав 1012 та 2760 балів, а пристрій від Apple – 1117 та 2932 бали.

Варто відзначити, що Apple вже зняла з виробництва iPhone XS Max – він складав конкуренцію iPhone 11 та іншим пристроям компанії.

Виробництво власних чипсетів дозволить Google стати більш незалежним виробником. На тлі дефіциту мікросхем в усьому світі, це позитивно позначиться на продажах пристроїв.

Можливо, оптимізація Android 12 дозволить смартфону працювати швидше — в продажу новинки Google з’являться 28 жовтня.

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Інші характеристики Pixel 6 Pro порадують користувачів – OLED-дисплеї зі сканером відбитка пальця, потужні камери та 12 Гб оперативної пам’яті. Ціни на пристрої порадують фанатів — за базовий Pixel 6 попросять від $600, а за версію Pro – від $900.

Теги
Google Pixel , iPhone , iPhone Xs Max
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