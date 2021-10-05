Компанія Google несподівано випустила Android 12 для смартфонів. Раніше інсайдери повідомляли, що нова ОС стане доступною 5 жовтня під час презентації компанії, але файл системи з’явився 4 жовтня на Android Open Source Project, офіційному сайті пошукача.

Правда, звантажити Android 12 не вдасться — за заявами Google, саме смартфони Google Pixel 6 і Pixel 6 першими отримають оновлення, а їхній вихід запланований до кінця жовтня. Користувачі припускали, що нові флагмани компанії покажуть публіці 5 жовтня, але інсайдери повідомляють, що презентація смартфонів відбудеться трохи пізніше.

Google apparently has a press event scheduled for October 5th where they’ll announce new Nest, Maps, and Travel products. The original CNET article seems to have been pulled (broke embargo?) https://t.co/wfoImYt2xD but here’s an archive. pic.twitter.com/iyVW0oMCZN — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 24, 2021

Після Pixel Android 12 з’явиться і на смартфонах інших виробників – Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo і Xiaomi.

Компанія суттєво оновила довгоочікувану ОС. Тепер Android 12 з’явиться на смартфонах зі зміненим дизайном — нові віджети, оновлений рядок стану, унікальне управління розумним будинком, а також підтримка екрану Always On для зображення інформації на дисплеї навіть в заблокованому режимі.

За заявою Google, нова система отримала покращену продуктивність, а також посилену систему безпеки.

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