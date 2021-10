Компанія Google презентувала нові смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro на власному чіпі Tensor.

На телефони поставили OLED-дисплеї зі сканером відбитка пальця. На Pixel 6 встановили 6,4-дюймовий FHD+ екран з частотою оновлення 90 Гц, а Pro версія отримала 6,7-дюймовий QHD+ екран з частотою оновлення до 120 Гц.

The full lineup of #Pixel6 and Pixel 6 Pro#Pixel6Launch pic.twitter.com/VZHkSHDgw2 — Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021

Однак більша частина презентації Google була присвячена чіпу Tensor. Зокрема Pixel 6 і Pixel 6 Pro тепер можуть зменшити розмитість фотографій і навіть видаляти людей на фоні. У компанії Google запевняють, що Tensor – це головний конкурент для новітніх процесорів Snapdragon від Qualcomm.

Face Unblur on #Pixel6 makes sure faces in your photos are seen clearly, powered by #GoogleTensor.* #Pixel6Launch pic.twitter.com/xLQqH9I3VM — Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021

На обидві моделі смартфонів встановили 50-мегапіксельну камеру і 12-мегапіксельну широкоугольную камеру, а в Pixel 6 Pro є ще і телеоб’єктив. Крім того, версія Pro отримала більш широкий кут огляду на фронтальній камері.

Spot stuff wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy far away in your pics with improved 20x Super Res Zoom* on #Pixel6 Pro. ???? #Pixel6Launch pic.twitter.com/X44gUcV9Rf — Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021

Смартфони працюють на базі Android 12. Pixel 6 отримав 8 ГБ оперативної пам’яті, а Pixel 6 Pro – 12 ГБ.

Ціни на Pixel 6 і Pixel 6 Pro: