В октябре компания Google представила новые смартфоны Pixel 6, которые работают на чипсетах собственного производства компании — Tensor. И хотя корпорация рассказывала о преимуществах процессора, на деле он оказался далеко не самым мощным — новые смартфоны отстают от флагманов конкурентов в производительности.

Эксперты обнаружили показатели мощности процессора Google Tensor в тесте GeekBench и сравнили итоги с устройствами Apple. Как оказалось, Google Pixel 6 Pro не смог превзойти даже iPhone XS Max 2018 года. Смартфон от поисковика получил 1012 и 2760 баллов, а устройство от Apple — 1117 баллов и 2932 балла.

Стоит отметить, что Apple уже сняла с производства iPhone XS Max — он составлял конкуренцию iPhone 11 и другим устройствам компании.

Google Pixel 6 Pro (2021) vs iPhone XS Max (2018) Geekbench result

No comment???? pic.twitter.com/a11E4EqAhQ — S Pain????️ is busy irl (@9lekt) October 24, 2021

Производство собственных чипсетов позволит Google стать более независимым производителем. На фоне дефицита микросхем во всем мире, это позитивно скажется на продажах устройств.

Возможно, оптимизация Android 12 позволит смартфону работать быстрее — в продаже новинки Google появятся 28 октября.

Другие характеристики Pixel 6 Pro порадуют пользователей — OLED-дисплеи со сканером отпечатка пальца, мощные камеры и 12 Гб оперативной памяти. Цены на устройства порадуют фанатов — за базовый Pixel 6 попросят от $600, а за версию Pro — от $900.