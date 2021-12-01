Компанія Google почала розсилати користувачам платних послуг та сервісів повідомлення про підвищення цін. На такий крок компанію змусив піти закон, який набув чинності на території України з червня 2021 року.

Відомо, що вартість послуг Google зросте на 20%.

Йдеться про закон No1525-IX, який запроваджує 20% ПДВ на онлайн-сервіси. Зміни зачепили лише послуги від компаній-нерезидентів.

Оновлення стосуватимуться лише тих послуг, які надаються фізичним особам. Щоб уникнути втрати прибутку, податок виплачуватиметься з кишень українців.

Подібні зміни в законодавстві вже торкнулися або торкнуться найближчим часом також інших компаній – Netflix, Meta, Apple та багатьох інших корпорацій. Різні передплати, просування реклами та корисні послуги можуть помітно подорожчати вже з 2022 року.

Також Google надіслала користувачам листа про оновлення Умов використання послуг корпорації. І хоча читати цей документ не так цікаво, тепер у ньому більш детально розказано про правила користування послугами, а також права та обов’язки.

Нагадаємо, що компанія вже підбила підсумки 2021 року, склавши рейтинг найпопулярніших додатків для Android. Так, програма Balance допомагала мільйонам користувачів медитувати, а гра Pokémon UNITE дарувала геймерам приємний геймплей.