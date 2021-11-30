Експерти з кібербезпеки компанії ThreatFabrick заявили, що понад 300 тис. власників Android-смартфонів встановили шкідливий вірус, який краде банківські дані. Код під назвою Anatsa ховається у програмах, які доступні для завантаження з Google Play.

Йдеться про підроблені сканери QR-коду, фітнес-трекери та у додатках для роботи з криптовалютою. Всі ці послуги мали робочий функціонал, щоб не викликати підозри у жертв.

На відміну від звичайних вірусів, цей шкідливий код активізується тільки після встановлення на смартфон – так він оминає систему захисту Google Play. Власнику пропонується оновити програму, після чого пристрій підключається до сервера зловмисників.

Після впровадження в систему, він здатний красти банківські дані – Anasta включає режим запису екрана, дізнається імена та паролі до банківських додатків. Весь процес абсолютно непомітний для власника пристрою.

Не тільки віруси можуть допомогти хакерам красти гроші або інформацію у жертв – користувачі облікових записів і самі не переймаються захистом даних. Експерти назвали найпопулярніші паролі для акаунтів за 2021 рік. Як виявилося, комбінацією з набору цифр 123 456 користувалися понад 103 млн разів.