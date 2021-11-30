Компанія Google оголосила переможців конкурсу Google Play’s Best of 2021, в якому визначають найкращі програми для Android. Йдеться не лише про сервіси та ігри для смартфонів, а й для планшетів, годинників та телевізорів.

Як виявилося, рекордною популярністю користувалися програми для особистісного зростання. Нагороду в номінації Найкращий додаток 2021 року отримав застосунок Balance, який допомагає користувачам медитувати.

Переможцем у номінації Найкраща гра 2021 року став проект Pokémon UNITE, який пропонує користувачам динамічний геймплей та кросплатформеність.

Також користувачі сервісу могли вплинути на вибір переможців. Так, найкращим додатком на думку власників Android-пристроїв став стримінговий сервіс Paramount+, а серед ігор – додаток Garena Free Fire MAX.

Всі ці програми користуються величезною популярністю серед Android-користувачів. І нехай виробники смартфонів зараз зазнають дефіциту компонентів, мільйони людей по всьому світу активно використовують девайси на ОС від Google.

Ці ігри можна звантажити практично на кожен смартфон і не турбуватися про безпеку. Але деякі програми Google Play можуть красти дані користувачів. Наприклад, понад 300 тис. осіб встановили на свої пристрої віруси, які крадуть паролі та банківські дані. На відміну від звичайних вірусів, цей шкідливий код активізується тільки після встановлення на смартфон — так він оминає систему захисту Google Play.