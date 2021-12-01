Компания Google начала рассылать пользователям платных услуг и сервисов сообщение о поднятии цен. На такой шаг компанию заставил пойти закон, который вступил в силу на территории Украины с июня 2021 года.

Известно, что стоимость услуг Google поднимется на 20%.

Речь идет о законе No1525-IX, который вводит 20% НДС на онлайн-сервисы. Изменения коснулись только услуг от компаний-нерезидентов.

Обновления коснутся только тех услуг, которые предоставляются физическим лицам. Дабы избежать потери прибыли, налог будет выплачиваться с карманов украинцев.

Подобные изменения в законодательстве уже коснулись или коснутся в ближайшее время и других компаний — Netflix, Meta, Apple и многих других корпораций. Различные подписки, продвижение рекламы и полезные сервисы могут заметно подорожать уже с 2022 года.

Также Google разослала пользователям письмо об обновлениях Условий использования услуг корпорации. И хотя читать этот документ не так интересно, теперь в нем более подробно рассказано о правилах пользования услугами, а также правах и обязанностях.

Напомним, что компания уже подвела итоги 2021 года, составив рейтинг самых популярных приложений для Android. Так, программа Balance помогала миллионам пользователей медитировать, а игра Pokémon UNITE дарила геймерам приятный геймплей.