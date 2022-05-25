Україна вручила компанії Google нагороду Відзнака миру. Про цей жест доброї волі заявив голова Мінцифри Михайло Федоров – він особисто вручив нагороду віцепрезиденту компанії – Карану Бхатію.

Відомо, що Відзнаку миру ініціював президент України Володимир Зеленський. Нагорода вручається тим компаніям, що залишили ринок Росії на тлі повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Одержати Відзнаку миру також можуть політики та уряди тих країн, які активно підтримують Україну на фоні війни.

– Корпорація підтримала нас і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А їхні співробітники зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 млн, – додав Михайло Федоров.

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Компанія Google зробила величезний внесок у війну проти Росії – корпорація однією з перших приєдналася до санкцій. Завдяки сприянню вдалося закрити ряд російських пропагандистських ЗМІ в YouTube, а також зупинити реєстрацію в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube в Росії. Таким чином медіапростір у РФ сильно постраждав у плані фінансів.

Раніше Михайло Федоров розповів про допомогу Україні від Microsoft. Компанія однією з перших призупинила продаж товарів та послуг у Росії. З 24 лютого корпорація надала допомогу нашій країні на суму $242 млн.