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Google заборонив росіянам встановлювати та оновлювати браузер Chrome

13 Травня 2022, 18:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Google заборонив росіянам встановлювати та оновлювати браузер Chrome
Джерело: Pexels

Американський техногігант Google заборонив росіянам встановлювати та оновлювати браузер Google Chrome. Поки що процес не виконується лише для користувачів Android.

При спробі оновити чи встановити браузер система видає повідомлення – Не вдалося встановити додаток. Про це повідомляють росЗМІ.

Користувачі вже масово залишають негативні відгуки та погані оцінки під програмою в Google Play. У Росії частка Chrome становить майже 60%.

Варто зазначити, що проблеми почалися після ухвалення рішення відключити завантаження в РФ платних додатків з магазину Google Play на тлі санкцій США. Не оновлюється і системний компонент, який відповідає за відображення веб-сторінок в інших програмах.

Нагадаємо, на початку травня Google залишив росіян без платних програм на смартфони. Пошуковик заборонив розробникам завантажувати та оновлювати платні програми у Google Play.

Поки що для мешканців РФ залишаться доступними безкоштовні програми, які все ще можна завантажити.

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Теги
Google Chrome, Google Play, Росія
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