Украина вручила компании Google награду Отличие мира. Об этом жесте доброй воли заявил глава Минцифры Михаил Федоров — он лично вручил награду вице-президенту компании — Карану Бхатию.

Известно, что Отличие мира инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Награда вручается тем компаниям, которые покинули рынок России на фоне полномасштабного вторжения с 24 февраля. Получить Отличие мира также могут политики и правительства тех стран, которые активно поддерживают Украину на фоне войны.

— Корпорация поддержала нас и на киберфронте, предоставив инструменты защиты для учетных записей украинцев от кибератак. А их сотрудники сделали миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму $45 млн, — добавил Михаил Федоров.

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Компания Google внесла огромный вклад в войну против России — корпорация одной из первых присоединилась к санкциям. Благодаря содействию удалось закрыть ряд российских пропагандистских СМИ в YouTube, а также остановить регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в России. Таким образом медиапространство в РФ сильно пострадало в плане финансов.

Ранее Михаил Федоров рассказал о помощи Украине от Microsoft. Компания одной из первых приостановила продажу продуктов и услуг в России. С 24 февраля корпорация предоставила помощь нашей стране на сумму в $242 млн.