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Xbox офіційно запуститься в Україні: з підтримкою мови та облікових записів

24 Травня 2022, 14:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Xbox
Джерело: Unsplash

У сервісі Xbox з’являться українські акаунти, а консолі будуть доступні українською мовою. Компанія Microsoft також співпрацюватиме з українським урядом, щоб документувати військові злочини РФ.

Про зміни заявив глава Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, він про це домовився на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом. Компанія також допоможе у цифровому плані Україні відновитися.

– З Microsoft ми співпрацюємо вже давно, і вони активно підтримують Україну під час війни. Компанія стала однією з перших, яка призупинила продаж товарів та послуг у Росії. Microsoft також надала безкоштовні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року, – заявив Федоров у Telegram.

З часів повномасштабного вторгнення з 24 лютого компанія надала допомогу нашій країні на $242 млн.

Зараз дивляться

Щодо ігрових консолей Xbox – український інтерфейс можна вважати величезним кроком для нашої країни. Цілком можливо, що наступні великі ігри та проєкти отримають як інтерфейс українською, так і озвучку. Ігрові приставки Xbox є одними з найпопулярніших консолей і становить сильну конкуренцію компанії Sony, яка випускає PlayStation.

Не лише Microsoft допомагає українцям у цій нелегкій війні – компанія Google залишила жителів РФ без платних додатків та підписок на послуги. Це зробило безліч додатків марними на території Росії.

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Теги
Microsoft, Xbox, Війна в Україні, Мінцифри, Михайло Федоров
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