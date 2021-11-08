Компанія Google заявила, що повільна робота сканера відбитків пальців у смартфонах Pixel 6 та 6 Pro – це норма. Раніше користувачі скаржилися на те, що система захисту працює некоректно, а зчитування відбитка займає занадто багато часу.

На офіційній сторінці Google у Twitter вже пояснили причину такої роботи сканера – алгоритми підвищеної безпеки.

We’re sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi — Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021

– Просимо вибачення за незручності. Перевірка захисту може зайняти більше часу або вимагати прямого контакту з датчиком, — повідомляється в публікації Google.

Також пошуковик додав посилання на службу підтримки, яка радить переконатися в чистоті пальців та успішній реєстрації відбитка в системі захисту.

Але користувачі Twitter мають на це свою думку — вони припускають, що проблема може бути саме в обладнанні. У Pixel 6 використовується оптичний сканер відбитків пальців. Для порівняння, у флагмані Samsung Galaxy S21 використовується ультразвуковий сканер. Інші учасники обговорення заявляють, що аналогічний компонент встановлений у смартфони OnePlus, тому проблема саме на програмному рівні.

Google не дала жодних інструкцій, як розв’язувати цю проблему.

Раніше експерт розповів, чому смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro не з’являться на ринку України. Як виявилося, смартфони пошукача – це дуже нішевий продукт, і подобається він далеко не всім. Дізнатися про всі причини недоступності флагманів можна у матеріалі Фактів ICTV.