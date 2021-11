Компания Google заявила, что медленная работа сканера отпечатков пальцев в смартфонах Pixel 6 и 6 Pro — это норма. Ранее пользователи жаловались, что система защиты работает некорректно, а считывание отпечатка занимает слишком много времени.

На официальной странице Google в Twitter уже объяснили причину — алгоритмы повышенной безопасности.

We’re sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi

— Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021