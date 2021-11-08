Компания Google заявила, что медленная работа сканера отпечатков пальцев в смартфонах Pixel 6 и 6 Pro — это норма. Ранее пользователи жаловались, что система защиты работает некорректно, а считывание отпечатка занимает слишком много времени.

На официальной странице Google в Twitter уже объяснили причину — алгоритмы повышенной безопасности.

We’re sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi — Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021

— Приносим извинения за неудобства. Проверка защиты может занять больше времени или потребовать более прямого контакта с датчиком, — сообщается в публикации Google.

Также поисковик добавил ссылку на службу поддержки, которая советует убедиться в чистоте пальцев и в успешной регистрации отпечатке в системе защиты.

Но у пользователей Twitter на это есть свое мнение — они предполагают, что проблема может быть именно в оборудовании. В Pixel 6 используется оптический сканер отпечатков пальцев. Для сравнения, в флагмане Samsung Galaxy S21 используется ультразвуковой сканер. Другие участники обсуждения заявляют, что аналогичный компонент установлен в смартфоны OnePlus, так что проблема именно на программном уровне.

Google не дала никаких инструкций, как решить эту проблему.

Ранее эксперт рассказал, почему смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro не появятся на рынке Украины. Как оказалось, смартфоны поисковика — это очень нишевый продукт, и нравится он далеко не всем. Узнать обо всех причинах недоступности флагманов можно в материале от Фактов ICTV.