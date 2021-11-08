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Google назвала причину главного недостатка Pixel 6: это норма

8 ноября 2021, 13:48 Микола Олефіренко
Google Pixel
Источник: Unsplash

Компания Google заявила, что медленная работа сканера отпечатков пальцев в смартфонах Pixel 6 и 6 Pro — это норма. Ранее пользователи жаловались, что система защиты работает некорректно, а считывание отпечатка занимает слишком много времени.

На официальной странице Google в Twitter уже объяснили причину — алгоритмы повышенной безопасности.

— Приносим извинения за неудобства. Проверка защиты может занять больше времени или потребовать более прямого контакта с датчиком, — сообщается в публикации Google.

Также поисковик добавил ссылку на службу поддержки, которая советует убедиться в чистоте пальцев и в успешной регистрации отпечатке в системе защиты.

Но у пользователей Twitter на это есть свое мнение — они предполагают, что проблема может быть именно в оборудовании. В Pixel 6 используется оптический сканер отпечатков пальцев. Для сравнения, в флагмане Samsung Galaxy S21 используется ультразвуковой сканер. Другие участники обсуждения заявляют, что аналогичный компонент установлен в смартфоны OnePlus, так что проблема именно на программном уровне.

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Google не дала никаких инструкций, как решить эту проблему. 

Ранее эксперт рассказал, почему смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro не появятся на рынке Украины. Как оказалось, смартфоны поисковика — это очень нишевый продукт, и нравится он далеко не всем. Узнать обо всех причинах недоступности флагманов можно в материале от Фактов ICTV.

Теги
Google , Google Pixel , Смартфон
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