Google дозволив підліткам видаляти свої фото з результатів пошуку

Американська компанія Google дозволила підліткам видаляти свої фото з результатів пошуку. Завдяки нововведенню люди до 18 років зможуть краще контролювати свій цифровий слід.

– Відповідно до нової політики будь-яка людина молодше 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть вимагати видалити зображення з результатів пошуку, виконавши кілька простих кроків, – пояснили представники компанії.

Для видалення зображення Google попросить повідомити деякі особисті дані неповнолітнього – ім’я та вік, а також надати URL-адреси фотографій, які потрібно видалити та умови пошуку, за якими знімки з’являються в пошуковій видачі.

Після надсилання запиту до компанії команда Google його перегляне, аби переконатися, що дані відповідають вимогам для видалення. Відтак користувача повідомлять, щойно зображення буде видалено.

У компанії додали, що видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з інтернету.

Раніше компанія оголосила, що двохетапна аутентифікація стане обов’язковою в сервісах Google.

Це ефективна система захисту, яка містить як пароль від облікового запису, так і одноразовий код. При спробі входу до акаунту, система відправляє унікальний шифр на смартфон. Навіть якщо хакери зможуть зламати пароль для входу, дістатися до телефону вони не зможуть.

Менеджери компанії Google впевнені, що двоетапна аутентифікація різко знижує шанси зловмисника отримати доступ до облікового запису.