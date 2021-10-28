Google разрешил подросткам удалять свои фото из результатов поиска

Американская компания Google разрешила подросткам удалять свои фото из результатов поиска. Благодаря новшеству люди до 18 лет смогут лучше контролировать свой цифровой след.

— Согласно новой политике любой человек моложе 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображение из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов, – объяснили представители компании.

Для удаления изображения Google попросит сообщить некоторые личные данные несовершеннолетнего – имя и возраст, а также предоставить URL-адреса фотографий, которые нужно удалить и условия поиска, по которым снимки появляются в поисковой выдаче.

После отправки запроса в компанию команда Google пересмотрит его, чтобы убедиться, что данные соответствуют требованиям для удаления. Следовательно пользователя сообщат, как только изображение будет удалено.

В компании добавили, что удаление изображения из результатов поиска Google не удаляет его из интернета.

Ранее компания объявила, что двухэтапная аутентификация станет обязательной в сервисах Google.

Это эффективная система защиты, содержащая как пароль от аккаунта, так и одноразовый код. При попытке входа в аккаунт система отправляет уникальный шифр на смартфон. Даже если хакеры смогут взломать пароль для входа, добраться до телефона они не смогут.

Менеджеры компании Google уверены, что двухэтапная аутентификация резко снижает шансы злоумышленника получить доступ к аккаунту.