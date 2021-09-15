Google – це не тільки найбільша пошукова система у світі, але й виробник смартфонів, а також власник YouTube і багатьох інших корисних сервісів.

Масштаби компанії важко переоцінити, а її послугами користуються мільйони людей щодня. Однак більшість із них не знають про секрети, якими наповнена пошукова система.

Факти ICTV склали добірку сервісів і фішок Google, які полегшать вам життя.

1. Калькулятор Google

Тим, кому потрібно швидко порахувати складні математичні рівняння, рекомендуємо скористатися калькулятором пошуковика. Для цього достатньо ввести в рядок пошуку слово Калькулятор, і корпорація радо запропонує скористатися її послугами.

2. Звучання різних тварин і птахів

Відмінний сервіс для тих, хто хоче дізнатися, які звуки видають різні тварини. За його допомогою дитина зможе дізнатися про світ тварин трохи більше. Потрібно просто ввести запит Які звуки видає сова (або будь-яка інша тварина), і Google відтворить корисну інформацію.

3. Харчова цінність будь-якого продукту

За допомогою пошукової системи Google можна стежити й за фігурою. Сервіс докладно розповість про продукт або напій, відображаючи показники жирів і калорій. Досить ввести в рядок назву продукту, і ви відразу отримаєте докладну інформацію.

4. Онлайн-рівень для ремонту будинку

Google допоможе і будівельникам, у яких під рукою не знайшлося рівня. Щоб скористатися калібруванням, необхідно ввести зі смартфона в пошуковику фразу Bubble Level, і скористатися послугами сервісу.

5. Підкинути монетку

Черговий корисний сервіс від Google – кожен охочий зможе підкинути монетку, щоб випадковість дозволила виграти суперечку або зробити правильний вибір. Для цього потрібно ввести flip a coin, і випадковість вирішить вашу долю.

6. Пошук з діапазоном чисел

Обрати побутову техніку тепер можна з фільтрами прямо в пошуковику. Для цього достатньо ставити дві крапки між кордонами цін. Наприклад: Купити телефон від $400..700.

7. Конвертор величин

Google допоможе швидко перевести милі в кілометри, фути у сантиметри.

8. Конвертор валют

Кожен охочий зможе конвертувати валюти максимально швидко. Для цього потрібно ввести пошук на кшталт Курс долара до гривні, і вказати потрібну суму для конвертації.

9. Час у країні або місті

Сервіс дозволяє швидко дізнатися місцевий час у будь-якій країні або місті. Для цього потрібно ввести у пошук запит, наприклад: Час у Китаї, і пошуковик швидко відобразить місцевий час, ґрунтуючись на часовому поясі.

10. Прогноз погоди

Google також приділяє більше уваги погоді. Для цього потрібно ввести запит, скажімо, Погода у Києві, і отримаєте не лишень прогноз на сьогодні, а й на увесь тиждень.