Google оголосила про плани автоматичного включення додаткового захисту акаунтів 150 млн. користувачів. Система безпеки торкнеться облікових записів тих користувачів, які зареєструвалися в сервісах пошуковика.

Йдеться про двофакторну аутентифікацію — ефективну систему захисту, яка містить як пароль від облікового запису, так і одноразовий код. При спробі входу до акаунту, система відправляє унікальний шифр на смартфон. Навіть якщо хакери зможуть зламати пароль для входу, дістатися до телефону вони не зможуть — саме в ньому і перебуватиме унікальний шифр.

Компанія оголосила про нововведення в місяць кібербезпеки, який почався 1 жовтня. Непопулярність подвійного захисту змусив Google піти на крайні заходи — за даними на 2018 рік, аутентифікацією користувалися близько 10% користувачів, що дозволяло хакерам отримати доступ до практично будь-яких облікових записів.

Крім того, ця система захисту тепер стала безшовною — отримати унікальний код для входу можна одним дотиком.

From Password Manager to 2-Step Verification, learn about all the ways Google makes your sign-in safer. https://t.co/aDDKc7yyNt #SaferWithGoogle pic.twitter.com/InUSPvkeKb

— Google (@Google) October 5, 2021