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Gmail досяг позначки 10 млрд завантажень на Android: через 17 років

10 Січня 2022, 14:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
gmail
Джерело: Depositphotos

Поштовий сервіс Gmail подолав позначку 10 млрд завантажень на смартфони Android. Про це свідчить статистика з інтернет-магазинів програм Google Play.

Дивно, що одному з найпопулярніших сервісів Google знадобилося понад 17 років, щоб досягти таких результатів. Спочатку Gmail створювався для надсилання та отримання електронних листів, але останніми роками його інтегрували з сервісами Chat та Meet.

Такою рекордною кількістю завантажень можуть похвалитися лише деякі програми та послуги. Серед них – онлайн-магазин Google Play, YouTube та Google Maps. Секрет успішності досить простий — майже всі програми встановлені на смартфони з Android за замовчуванням. Кількість смартфонів на ОС Google продовжує зростати, а з ними – й завантаження.

Раніше сервіс уже критикували в мережі, звинувачуючи у читанні чужих листів, а також у некоректній фільтрації спаму – деякі важливі листи видалялися через неправильні алгоритми. Зі свого боку Google заявила, що аналізує особисті листи користувачів для контекстної реклами.

Крім Gmail, в Україні активно користуються іншими послугами Google. Так, компанія розкрила топ пошукових запитів серед українців у 2021 році. Найчастіше шукали Євро 2020, серіал Гра у кальмара та романтичне реаліті-шоу Холостяк 2021.

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Джерело
Google
Теги
Google , Google Play
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