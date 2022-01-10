Поштовий сервіс Gmail подолав позначку 10 млрд завантажень на смартфони Android. Про це свідчить статистика з інтернет-магазинів програм Google Play.

Дивно, що одному з найпопулярніших сервісів Google знадобилося понад 17 років, щоб досягти таких результатів. Спочатку Gmail створювався для надсилання та отримання електронних листів, але останніми роками його інтегрували з сервісами Chat та Meet.

Такою рекордною кількістю завантажень можуть похвалитися лише деякі програми та послуги. Серед них – онлайн-магазин Google Play, YouTube та Google Maps. Секрет успішності досить простий — майже всі програми встановлені на смартфони з Android за замовчуванням. Кількість смартфонів на ОС Google продовжує зростати, а з ними – й завантаження.

Раніше сервіс уже критикували в мережі, звинувачуючи у читанні чужих листів, а також у некоректній фільтрації спаму – деякі важливі листи видалялися через неправильні алгоритми. Зі свого боку Google заявила, що аналізує особисті листи користувачів для контекстної реклами.

Крім Gmail, в Україні активно користуються іншими послугами Google. Так, компанія розкрила топ пошукових запитів серед українців у 2021 році. Найчастіше шукали Євро 2020, серіал Гра у кальмара та романтичне реаліті-шоу Холостяк 2021.