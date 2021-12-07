Компанія Google представила найпопулярніші пошукові запити українських користувачів за 2021 рік.
На першому місці у рейтингу запитів Google – Евро 2020. Також у десятку лідерів потрапив південнокорейський серіал Гра в кальмара, романтичне реаліті Холостяк 2021, Класрум та Євробачення 2021.
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
У категорії Персона українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим.
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
У категорії Фільми у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel Веном 2. Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: Загін самогубців 2, Ліга справедливості Зака Снайдера; анімації Бос молокосос 2 і Душа, а також космічна фантастика Дюна.
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер Гра в кальмара.
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
А з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк.
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупкою року в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Витамин D
У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке ABOBA, симпл димпл і клабхаус.
- ABOBA
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Крім того, намагалися з’ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1 тис. грн. за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму Дія.
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