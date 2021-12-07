Компанія Google представила найпопулярніші пошукові запити українських користувачів за 2021 рік.

На першому місці у рейтингу запитів Google – Евро 2020. Також у десятку лідерів потрапив південнокорейський серіал Гра в кальмара, романтичне реаліті Холостяк 2021, Класрум та Євробачення 2021.

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

У категорії Персона українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим.

Олександр Усик Олексій Навальний МакSим Сергій Стерненко Адель Асанті Алек Болдвін Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрій Ярмоленко

З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

Принц Філіп Володимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорій Чапкіс Антон Поляков Олександр Шаляпін Андрій М’ягков Саїд Губденський Петро Мамонов Валерій Гаркалін

У категорії Фільми у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel Веном 2. Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: Загін самогубців 2, Ліга справедливості Зака ​​Снайдера; анімації Бос молокосос 2 і Душа, а також космічна фантастика Дюна.

Веном 2 Загін самогубців 2 Круелла Гнів людський Червоне повідомлення Ліга справедливості Зака Снайдера Після 3 Бос молокосос 2 Дюна Душа

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер Гра в кальмара.

Гра в кальмара Джинні й Джорджія Жуки 2 сезон Постукай в мої двері Відпустка Атака титанів Важкі підлітки 3 сезон Бріджертони Міліціонер з Рубльовки Папік 2 сезон

А з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк.

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Покупкою року в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

Поп-іт Квиток на поїзд iPhone 13 Симпл-димпл Перепуска на транспорт у Києві Санки Сертифікат про вакцинацію PlayStation 5 Біткоїн Витамин D

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке ABOBA, симпл димпл і клабхаус.

ABOBA Симпл димпл Формалин Поп ит Локдаун Митинг Клабхаус Игра в кальмара Радужный поцелуй Фриланс

Крім того, намагалися з’ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1 тис. грн. за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму Дія.