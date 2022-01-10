Почтовый сервис Gmail преодолел отметку в 10 млрд загрузок на смартфоны Android. Об этом свидетельствует статистика интернет-магазинов приложений Google Play.

Удивительно, что одному из самых популярных сервисов Google понадобилось больше 17 лет, чтобы добиться таких результатов. Изначально Gmail создавался для отправки и получения электронных писем, но в последние годы его интегрировали с сервисами Chat и Meet.

Рекордным количеством загрузок могут похвастаться немногие приложения и сервисы. Среди них — онлайн-магазин Google Play, YouTube и Google Maps. Секрет успешности достаточно прост — почти все эти программы установлены на смартфоны с Android по умолчанию. Количество смартфонов на ОС Google продолжает расти, а с ними — и загрузки.

Раньше сервис уже критиковали в сети, обвиняя в чтении чужих писем, а также в некорректной фильтрации спама — некоторые важные письма удалялись из-за неправильных алгоритмов. Со своей стороны Google заявила, что анализирует личные письма пользователей для контекстной рекламы.

Помимо Gmail, в Украине активно пользуются и другими услугами Google. Так, компания раскрыла топ поисковых запросов среди украинцев в 2021 году. Чаще всего искали Евро 2020, сериал Игра в кальмара и романтическое реалити-шоу Холостяк 2021.