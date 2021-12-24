Ювілейне оновлення браузера Google Chrome може зламати безліч сайтів. Про це попереджає компанія Google більш ніж 3 мільярдів користувачів.

Відомо, що велике оновлення браузер отримає у березні 2022 року – пошуковик вирішив попередити заздалегідь. Так, новинка може працювати некоректно із застарілими сайтами.

– У першій половині 2022 року Chrome отримає ювілейне оновлення. Ми хочемо заздалегідь попередити можливі проблеми, щоб ми були готові, коли це стане реальністю, – повідомляється в блозі Google.

Йдеться про сайти, які розробляли за допомогою набору для веб-дизайну Duda. Google вже почала зв’язуватися з розробниками застарілих сторінок, щоб попередити їх про зміни.

За даними експертів, у 2021 році кількість активних користувачів Chrome досягла позначки більш ніж у 3,2 млрд користувачів. Це майже 40% від населення Землі.

Така проблема може торкнутися і браузера Mozilla.

Нагадаємо, що у 2021 році найпопулярнішим сайтом в інтернеті став TikTok. Популярному сервісу вдалося перевершити сайт Google, який раніше займав позицію лідера. Так, на третьому місці скандальна соцмережа Facebook, а на четвертому – компанія Microsoft. Замикає п’ятірку лідерів сайт Apple – мільйони користувачів мережі замислювалися про покупку нових пристроїв.