Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла продав половину своєї частки акцій корпорації. За даними комісії з цінних паперів та бірж США, він обміняв активи на $285 млн.

– Наделла продав акції з міркувань особистого фінансового планування та диверсифікацій, – повідомляється у заяві компанії.

Однак, на думку аналітиків, йдеться не лише про зниження ризиків втрати капіталу та активів. Відомо, що у Вашингтоні вже з 1 січня 2022 року набуде чинності податок на приріст капіталу. Він передбачає виплату в розмірі 7% від підвищення вартості акцій, які перебувають у розпорядженні власника, навіть якщо він не збирається їх продавати. Якщо раніше податок стосувався лише грошей, то тепер він торкнувся інших цінних паперів.

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Схоже, що генеральний директор Microsoft не хоче виплачувати податок — простіше перевести паперові активи у валюту.

Сам Наделла зробив величезний внесок у розвиток Microsoft – з 2014 року йому вдалося збільшити вартість акцій у 10 разів.

Нагадаємо, що Ілон Маск також не в захваті від подібних змін у законі – він змушений продати частину своїх акцій Tesla, щоб сплатити новий податок. Він не отримує зарплати, тому не має інших джерел доходу.