Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла продав половину своєї частки акцій корпорації. За даними комісії з цінних паперів та бірж США, він обміняв активи на $285 млн.
– Наделла продав акції з міркувань особистого фінансового планування та диверсифікацій, – повідомляється у заяві компанії.
Однак, на думку аналітиків, йдеться не лише про зниження ризиків втрати капіталу та активів. Відомо, що у Вашингтоні вже з 1 січня 2022 року набуде чинності податок на приріст капіталу. Він передбачає виплату в розмірі 7% від підвищення вартості акцій, які перебувають у розпорядженні власника, навіть якщо він не збирається їх продавати. Якщо раніше податок стосувався лише грошей, то тепер він торкнувся інших цінних паперів.
Схоже, що генеральний директор Microsoft не хоче виплачувати податок — простіше перевести паперові активи у валюту.
Сам Наделла зробив величезний внесок у розвиток Microsoft – з 2014 року йому вдалося збільшити вартість акцій у 10 разів.
Нагадаємо, що Ілон Маск також не в захваті від подібних змін у законі – він змушений продати частину своїх акцій Tesla, щоб сплатити новий податок. Він не отримує зарплати, тому не має інших джерел доходу.