Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла продал половину своей доли акций корпорации. Согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, он обменял активы на $285 млн.

— Наделла продал акции из соображений личного финансового планирования и диверсификаций, — сообщаетсся в заявлении компании.

Однако по мнению аналитиков, речь идет не только о снижении рисков потери капитала и активов. Известно, что в Вашингтоне уже с 1 января 2022 года вступит в силу налог на прирост капитала. Он подразумевает выплату в размере 7% от повышения стоимости акций, которые находятся в распоряжении владельца, даже если он не собирается их продавать. Если раньше налог касался только денег, то теперь он затронул и другие ценные бумаги.

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Похоже, генеральный директор Microsoft не хочет выплачивать налог — проще перевести бумажные активы в валюту.

Сам Наделла сделал огромный вклад в развитие Microsoft — с 2014 года ему удалось увеличить стоимость акций в 10 раз.

Напомним, что Илон Маск также не в восторге от подобных изменений в законе — он вынужден продать часть своих акций Tesla, чтобы оплатить новый налог. Он не получает зарплаты, поэтому у него нет других источников дохода.